Робертсон о голе ван Дейка на 92-й: «Ассистент тренера сказал, что он слишком стар для таких валидольных побед. Не представляю, каково болельщикам»
Энди Робертсон высказался о победе над «Атлетико» (3:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил победный гол на 92-й минуте.
«Нам нужно вернуться к чуть более простым и легким победам. Когда Вирджил забил, ассистент тренера повернулся ко мне и сказал, что он слишком стар [для таких валидольных побед], так что я не представляю, каково болельщикам.
Здорово, что мы смогли идти до самого конца и вырвать три очка. Когда ведешь 2:0 и так хорошо играешь в первом тайме – такие матчи должны быть более комфортными», – сказал защитник «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
