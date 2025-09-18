Робертсон о голе ван Дейка на 92-й: «Ассистент тренера сказал, что он слишком стар для таких валидольных побед. Не представляю, каково болельщикам»

Энди Робертсон высказался о победе над «Атлетико» (3:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

Защитник «Ливерпуля » Вирджил ван Дейк забил победный гол на 92-й минуте.

«Нам нужно вернуться к чуть более простым и легким победам. Когда Вирджил забил, ассистент тренера повернулся ко мне и сказал, что он слишком стар [для таких валидольных побед], так что я не представляю, каково болельщикам.

Здорово, что мы смогли идти до самого конца и вырвать три очка. Когда ведешь 2:0 и так хорошо играешь в первом тайме – такие матчи должны быть более комфортными», – сказал защитник «Ливерпуля».