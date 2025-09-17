Мостовой об ЛЧ: «Не хватает наших клубов, «Зенит» играл бы там лучше, чем в РПЛ. В чемпионате им не хватает мотивации, а там бились бы изо всех сил»
Александр Мостовой считает, что «Зенит» в ЛЧ выступал бы лучше, чем в РПЛ.
«Конечно, Лиге чемпионов не хватает наших клубов. Так российским болельщикам было бы еще интереснее ее смотреть. Звезд с неба мы бы там не хватали, но один клуб точно вел бы борьбу за выход в 1/16 плей-офф.
Тот же «Зенит» играл бы там лучше, чем в РПЛ. Мы видим, что где-то в РПЛ игрокам «Зенита» не хватает мотивации. В Лиге чемпионов они бы бились изо всех сил. Имею в виду качество футбола», – сказал бывший полузащитник сборной России.
«Бавария» против «Челси». Кто победит?4713 голосов
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости