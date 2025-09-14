Слот заменил Керкеза на Робертсона на 38-й минуте матча с «Бернли» и что-то объяснял венгру. Он получил карточку за симуляцию на 22-й

Арне Слот заменил Милоша Керкеза в первом тайме матча с «Бернли».

«Ливерпуль » в гостях играет с «Бернли» (0:0, перерыв). Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Левый защитник был заменен на 38-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Эндрю Робертсон .

Венгр не был травмирован, однако получил желтую карточку за симуляцию на 22-й минуте.

Заменяя футболиста, главный тренер «красных» что-то объяснял Керкезу , указывая на поле.