Слот заменил Керкеза на Робертсона на 38-й минуте матча с «Бернли» и что-то объяснял венгру. Он получил карточку за симуляцию на 22-й
Арне Слот заменил Милоша Керкеза в первом тайме матча с «Бернли».
«Ливерпуль» в гостях играет с «Бернли» (0:0, перерыв). Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Левый защитник был заменен на 38-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел Эндрю Робертсон.
Венгр не был травмирован, однако получил желтую карточку за симуляцию на 22-й минуте.
Заменяя футболиста, главный тренер «красных» что-то объяснял Керкезу, указывая на поле.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости