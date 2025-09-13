Сперцян отдал 9 голевых передач в 8 турах Мир РПЛ. У хавбека «Краснодара» лишь единожды было больше ассистов – 11 за весь чемпионат-2022/23

Эдуард Сперцян единолично лидирует в списке лучших ассистентов Мир РПЛ.

Сегодня полузащитник «Краснодара » отдал голевую передачу Никите Кривцову в матче 8-го тура против «Акрона » (2:1).

В общей сложности на счету футболиста сборной Армении 9 результативных пасов в текущем чемпионате. Больше ассистов у него было только в сезоне-2022/23 – 11.

Подробно со статистикой Сперцяна можно ознакомиться здесь .