Сперцян отдал 9 голевых передач в 8 турах Мир РПЛ. У хавбека «Краснодара» лишь единожды было больше ассистов – 11 за весь чемпионат-2022/23
Эдуард Сперцян единолично лидирует в списке лучших ассистентов Мир РПЛ.
Сегодня полузащитник «Краснодара» отдал голевую передачу Никите Кривцову в матче 8-го тура против «Акрона» (2:1).
В общей сложности на счету футболиста сборной Армении 9 результативных пасов в текущем чемпионате. Больше ассистов у него было только в сезоне-2022/23 – 11.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости