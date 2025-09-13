Берналь восстановился после разрыва «крестов». 18-летний хавбек «Барсы» пропустил 382 дня
Марк Берналь восстановился после травмы.
18-летний полузащитник «Барселоны» пропустил 382 дня из-за разрыва крестообразных связок. Он не играл с августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» работает над регистрацией Берналя за основную команду.
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
