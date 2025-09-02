«Барселона» работает над регистрацией Берналя за основную команду. 18-летний полузащитник пропустил год из-за травмы «крестов» и мениска

«Барселона» работает над регистрацией Марка Берналя.

Diario Sport сообщает, что каталонский клуб хочет зарегистрировать 18-летнего полузащитника за основную команду под 22-м номером, однако из-за финансовых трудностей «Барселона» рассматривает все возможные сценарии, включая регистрацию Берналя за вторую команду. Основной вариант, рассматриваемый клубом, заключается в активации гарантии по векселям.

Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Ханси Флик дал Берналю понять, что рассчитывает на него. Тренерский штаб хочет, чтобы полузащитник вернулся к работе с командой во время текущей паузы на сборные – спустя год после операции на колене из-за травмы крестообразных связок и мениска.