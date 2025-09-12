Дамс из «Аль-Ахли» о выросшей в 100 раз зарплате в Саудовской Аравии: «Рассмеялся, увидев предложение. Сумма была астрономически большой для 20-летнего»

Маттео Дамс рассмеялся, узнав, сколько будет получить в Саудовской Аравии.

Бельгийский защитник перешел из ПСВ в «Аль-Ахли» из Джидды по ходу прошлого сезона. На момент трансфера он провел только 15 матчей в чемпионате Нидерландов.

Сообщалось, что зарплата футболиста увеличилась в 100 раз: с 2 500 до 250 000 евро в месяц.

– Я просто рассмеялся, увидев предложение. Сумма была астрономически большой для 20-летнего игрока. И не только для 20-летнего.

Я никогда не обсуждаю суммы, но понимаю, почему люди задают этот вопрос: мне бы тоже было интересно. В раздевалке об этом не говорят.

– Каковы планы на будущее?

– Хороший вопрос. Но я сам пока не знаю ответа. Футболист очень зависим от внешних факторов. Кто сказал, что клуб захочет продлить контракт со мной? Кто знает, чего я захочу через несколько лет?

Хочу сосредоточиться на этом сезоне. Мы хорошо начали с победы в Суперкубке, и, надеюсь, добавим к этому еще несколько трофеев.

Если этот трансфер меня чему-то и научил, так это тому, что будущее предсказать невозможно, – сказал защитник «Аль-Ахли » Маттео Дамс .

