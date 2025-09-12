  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дамс из «Аль-Ахли» о выросшей в 100 раз зарплате в Саудовской Аравии: «Рассмеялся, увидев предложение. Сумма была астрономически большой для 20-летнего»
15

Дамс из «Аль-Ахли» о выросшей в 100 раз зарплате в Саудовской Аравии: «Рассмеялся, увидев предложение. Сумма была астрономически большой для 20-летнего»

Маттео Дамс рассмеялся, узнав, сколько будет получить в Саудовской Аравии.

Бельгийский защитник перешел из ПСВ в «Аль-Ахли» из Джидды по ходу прошлого сезона. На момент трансфера он провел только 15 матчей в чемпионате Нидерландов.

Сообщалось, что зарплата футболиста увеличилась в 100 раз: с 2 500 до 250 000 евро в месяц.

– Я просто рассмеялся, увидев предложение. Сумма была астрономически большой для 20-летнего игрока. И не только для 20-летнего.

Я никогда не обсуждаю суммы, но понимаю, почему люди задают этот вопрос: мне бы тоже было интересно. В раздевалке об этом не говорят.

– Каковы планы на будущее?

– Хороший вопрос. Но я сам пока не знаю ответа. Футболист очень зависим от внешних факторов. Кто сказал, что клуб захочет продлить контракт со мной? Кто знает, чего я захочу через несколько лет?

Хочу сосредоточиться на этом сезоне. Мы хорошо начали с победы в Суперкубке, и, надеюсь, добавим к этому еще несколько трофеев.

Если этот трансфер меня чему-то и научил, так это тому, что будущее предсказать невозможно, – сказал защитник «Аль-Ахли» Маттео Дамс.

«Аль-Иттихад» купил 20-летнего защитника сборной Сербии Симича у «Андерлехта» за 21 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?1221 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Voetbal Nieuws
logoАль-Ахли Джидда
logoПСВ
деньги
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoвысшая лига Нидерланды
logoМаттео Дамс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Аль-Ахли» за 25 млн евро купил хавбека Франции U21 Атангана у «Реймса»
46 сентября, 21:37
«Аль-Ахли» подписал Гонсалвеса за 9 млн евро. ЦСКА проиграл саудовцам в борьбе за бразильского вингера «Фламенго»
201 сентября, 21:54Фото
ПСВ за 9 млн евро купил у «Пармы» вингера сборной Румынии Мана
212 августа, 16:29Фото
Главные новости
ЭСК поддержала удаление Кордобы: «Виновен в агрессивном поведении – сильном ударе мячом в Мойзеса и ударе открытыми шипами по руке»
12 минуты назад
Аморим об «МЮ»: «Мы стали лучше. Если взглянуть на статистику, мы уже другая команда. С «Ман Сити» будет отличная игра – мы знаем, что делать»
1017 минут назад
Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
6925 минут назад
Артета о «Ливерпуле» после трансферов Виртца и Исака: «Сейчас он сильнее всех в АПЛ. Подписали двух самых заметных игроков, доступных на рынке»
825 минут назад
Соберите топ-команду Лиги чемпионов за 2 минуты и выиграйте джерси любимого клуба
30 минут назадТесты и игры
У «Шанхая» Слуцкого одна победа в последних шести матчах – над «Циндао Хайню». Сейчас сыграли 3:3 с «Шаньдуном»
1041 минуту назадВидео
Дмитриев о лучшем футболисте «Спартака» в истории: «Симонян и Черенков, из XXI века – Промес»
1149 минут назад
Карпин на вопрос о том, что у Батракова и Кисляка дальше «только звезды»: «Спокойнее. У нас сразу «только звезды», а через год что-то случается – и что-то дальше они не растут»
12сегодня, 14:10
Пеп о Доннарумме: «Такой огромный. Я не буду требовать делать то, что ему некомфортно. Мы не брали его с расчетом, что он заменит Эдерсона»
25сегодня, 14:05
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграл вничью с «Шаньдуном» – 3:3, у Казаишвили хет-трик. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
45сегодня, 14:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Если у клуба есть возможность платить игрокам, то почему нет? Я не разбираюсь, что такое потолок зарплат. С лимитом согласен: не больше 5 иностранцев на поле». Терехин об инициативах Минспорта
4 минуты назад
«Ман Сити» и Льюис продлили контракт до 2030 года
18 минут назад
«Рубин» – «Динамо» Махачкала. Даку и Волк играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
30 минут назад
Экс-игрок «Интера» Гальярдини перешел в «Верону». Контракт – до конца 2026-го
34 минуты назад
УЕФА частично снял дисквалификацию с Флика, полученную после матча с «Интером» в прошлой ЛЧ. Тренер сможет присутствовать на игре с «Ньюкаслом»
237 минут назад
«Байер» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
243 минуты назад
Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Эльче», в субботу «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Атлетик» – с «Алавесом», «Атлетико» – с «Вильярреалом»
854 минуты назад
Генсек РФС Митрофанов: «Играть с Аргентиной очень дорого. Мы просто не готовы столько платить. С Бразилией общаемся»
7сегодня, 14:23
Денис Глушаков: «Главная проблема нашего футбола – недостаточное внимание к детям. Почему бы детским тренерам не поднять зарплаты, чтобы была честная конкуренция»
10сегодня, 14:13
«Хотим, чтобы проект к 100-летнему юбилею клуба увидели как можно больше людей». «Зенит» о бесплатном входе на выставку «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» по билетам на матчи
6сегодня, 13:43