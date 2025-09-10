«Аль-Иттихад» купил 20-летнего защитника сборной Сербии Симича у «Андерлехта» за 21 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года

«Аль-Иттихад» купил Ян-Карло Симича у «Андерлехта».

О переходе 20-летнего защитника сборной Сербии объявила пресс-служба саудовского клуба.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , сумма трансфера составила 21 млн евро с учетом бонусов. Футболист заключил четырехлетнее соглашение с «Аль-Иттихадом ».

Со статистикой Симича можно ознакомиться здесь .