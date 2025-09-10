«Аль-Иттихад» купил 20-летнего защитника сборной Сербии Симича у «Андерлехта» за 21 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года
«Аль-Иттихад» купил Ян-Карло Симича у «Андерлехта».
О переходе 20-летнего защитника сборной Сербии объявила пресс-служба саудовского клуба.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 21 млн евро с учетом бонусов. Футболист заключил четырехлетнее соглашение с «Аль-Иттихадом».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Аль-Иттихада»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости