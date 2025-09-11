В «Акрон» перешел защитник сборной Боливии Роча
«Акрон» подписал крайнего защитника сборной Боливии.
В клуб Мир РПЛ из «Боливара» перешел Йомар Роча. С ним заключен долгосрочный контракт.
«Йомар Роча является воспитанником «Боливара». За этот клуб наш новобранец сыграл 110 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал десять голевых передач. В прошлом году Йомар вместе с «Боливаром» выиграл чемпионат Боливии.
К своим 22 годам Роча успел провести 11 матчей в составе национальной команды. Сейчас игрок направляется в «Акрон» из расположения сборной после квалификационных матчей на ЧМ-2026 с Колумбией и Бразилией», – говорится в сообщении тольяттинцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Акрона»
