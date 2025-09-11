Рязанцев о россиянах в Европе: «Зачем ехать туда, где платят меньше? Если в Бразилии через пару лет подрастут зарплаты, то оттуда никто не будет уезжать»

Александр Рязанцев не понимает, зачем из РФ ехать в Европу, где платят меньше.

– Почему в последние годы так резко снизилось количество российских футболистов в топ-лигах Европы? Почему такая колоссальная разница с тем, что было 15-20 лет назад?

– Раньше действительно уезжали многие. И здорово там себя проявляли. Сейчас это связано с несколькими причинами.

Первое – мы не выступаем в еврокубках, а без них футболисту гораздо труднее проявить себя, сделать так, чтобы его заметили.

А второе – это финансовая составляющая, деньги. Зачем ехать туда, где платят меньше? Если, например, в Бразилии через пару лет подрастут зарплаты, то оттуда никто не будет уезжать. Точно не в таком количестве, как сейчас.

Кто хочет уезжать из дома, когда у тебя под боком все свое, родное, а еще и хорошие деньги, – сказал бывший полузащитник «Рубина », «Зенита» и сборной России.

