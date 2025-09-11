Луис Энрике перенес операцию после перелома ключицы из-за падения с велосипеда. Тренер находится в Испании и может пропустить ближайшие игры «ПСЖ»
Луис Энрике перенес операцию после аварии на велосипеде.
5 сентября главный тренер «Пари Сен-Жермен» после падения с велосипеда получил переломом ключицы.
55-летний уроженец Астурии перенес операцию в Испании. Практически исключено, что Энрике примет участие в матче «ПСЖ» – «Ланс» в воскресенье в рамках 4-го тура чемпионата Франции.
В среду парижане приступили к тренировках после паузы на игры сборных. Занятие проводил помощник экс-тренера «Барселоны» Рафель Поль. 38-летний ассистент будет исполнять обязанности главного тренера до тех пор, пока Луис не восстановится.
Пока не известно, сможет ли Энрике руководить командой в 1-м туре Лиги чемпионов против «Аталанты» 17 сентября.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
