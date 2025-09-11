  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Луис Энрике перенес операцию после перелома ключицы из-за падения с велосипеда. Тренер находится в Испании и может пропустить ближайшие игры «ПСЖ»
0

Луис Энрике перенес операцию после перелома ключицы из-за падения с велосипеда. Тренер находится в Испании и может пропустить ближайшие игры «ПСЖ»

Луис Энрике перенес операцию после аварии на велосипеде.

5 сентября главный тренер «Пари Сен-Жермен» после падения с велосипеда получил переломом ключицы.

55-летний уроженец Астурии перенес операцию в Испании. Практически исключено, что Энрике примет участие в матче «ПСЖ» – «Ланс» в воскресенье в рамках 4-го тура чемпионата Франции.

В среду парижане приступили к тренировках после паузы на игры сборных. Занятие проводил помощник экс-тренера «Барселоны» Рафель Поль. 38-летний ассистент будет исполнять обязанности главного тренера до тех пор, пока Луис не восстановится.

Пока не известно, сможет ли Энрике руководить командой в 1-м туре Лиги чемпионов против «Аталанты» 17 сентября.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33780 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
logoЛанс
logoПСЖ
logoтравмы
logoЗдоровье
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАталанта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Нанта» Луиш Кастро повредил связки колена на тренировке. Два тренера Лиги 1 травмировались в один день – Луис Энрике сломал ключицу
36 сентября, 09:59
Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда. Тренера «ПСЖ» прооперируют
315 сентября, 21:16
Главные новости
Пресс-служба сборной России после слов Дегтярева о Семаке: «Знакомьтесь, капитан сборной, взявшей бронзу Евро-2008»
55 минут назадВидео
Рязанцев о россиянах в Европе: «Зачем ехать туда, где платят меньше? Если в Бразилии через пару лет подрастут зарплаты, то оттуда никто не будет уезжать»
1322 минуты назад
«Челси» ожидает штрафа, а не спортивных санкций от FA за нарушения регламента при Абрамовиче
631 минуту назад
Баллак о фаворитах ЛЧ: «Барса» – сильная команда с подходящим тренером, и «ПСЖ», ставший топовым с Энрике. «Реал» и «Сити» – не главные, «Бавария» тоже скорее претендент»
1036 минут назад
Росавиация открыла аэропорт Краснодара. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города
2947 минут назад
Тиаго Алькантара вернулся в «Барселону». В штабе Флика он сосредоточится на тактике и подготовке к тренировкам
1159 минут назадФото
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»
60сегодня, 13:17
Баллак о том, что Виртц не перешел в «Баварию»: «Был ли смысл оставаться в Германии еще на 2-3 года? АПЛ давно обошла Бундеслигу, которая уже не так привлекательна для топ-игроков»
15сегодня, 13:12
ЦСКА заплатит 6,2 млн долларов за Кармо, «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи. Вингер проходит медосмотр в Москве (Иван Карпов)
24сегодня, 12:56
Йылдыз – лучший игрок Серии А в августе
12сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Де Блекере и Кульбаков вошли в состав ЭСК РФС
212 минут назад
Пивоваров о книгах для игроков: «Динамо» предвосхитило эту инициативу. Интеллектуальное развитие футболистов – один из приоритетов, особенно в академии»
14 минут назад
«Аль-Вахда» хочет арендовать Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа за 4 млн евро (Metaratings)
124 минуты назад
Григорьянц о Кордобе: «Дисквалификация до двух матчей не подлежит обжалованию. «Краснодар» не может подать апелляцию»
225 минут назад
Мбаппе и Дембеле – самые дорогие игроки Фэнтези ЛЧ-2025/26 на Спортсе’‘
33 минуты назадФэнтези
Павлюченко против потолка зарплат в РПЛ: «Министр правильно сказал, не надо его вводить. Надоели разговоры, что футболисты больше всех получают, оставьте их в покое»
235 минут назад
Карапузов перешел из «Пари НН» в «Урал» на правах аренды до конца сезона
258 минут назад
Хаманн о Кейне: «Есть вероятность, что он уйдет после ЧМ и вернется в АПЛ. У «Баварии» сейчас нет замены, потому что Вольтемаде не пришел, а Джексон только в аренде»
сегодня, 13:26
«Сочи» ведет переговоры с экс-вратарем «Крыльев» Ломаевым («Чемпионат»)
2сегодня, 13:24
«Динамо» Махачкала подписало Миру из «Тонделы». Контракт 22-летнего форварда – до 2029-го
1сегодня, 13:24