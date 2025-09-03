Экс-защитник «Милана» Балло-Туре перешел в «Мец» как свободный агент

Фоде Балло-Туре будет выступать за «Мец».

Французский клуб объявил о заключении контракта с бывшим защитником «Милана », находившимся в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано на год с опцией продления еще на один.

Балло-Туре провел вторую половину предыдущего сезона в «Гавре » и принял участие в 10 матчах Лиги 1. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: fcmetz.com