Исак выразил «бесконечную благодарность» «Ньюкаслу» после перехода в «Ливерпуль»: «Вместе мы писали историю и привели клуб туда, где он действительно должен быть»

Александер Исак поблагодарил «Ньюкасл» после перехода в «Ливерпуль».

«Я хочу выразить свою благодарность моим партнерам по команде, тренерскому штабу и, прежде всего, городу Ньюкасл и всем замечательным болельщикам за три незабываемых года, которые мы провели вместе.

Вместе мы писали историю и привели клуб туда, где он действительно должен быть. Для меня было честью стать частью пути от выхода в Лигу чемпионов до завоевания первого трофея за более чем 70 лет.

Бесконечно благодарен. Спасибо тебе, «Ньюкасл », – написал шведский нападающий.

Напомним, ранее футболист отказывался тренироваться с партнерами по «Ньюкаслу», требуя отпустить его в «Ливерпуль». Он также обвинял свой бывший клуб в нарушении неких обещаний.

Трансфер Исака в «Ливерпуль» за 125 млн фунтов – самый дорогой в истории АПЛ. «Красные» летом купили Виртца за 116 млн