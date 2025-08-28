«Вулвс» арендовали Крейчи у «Жироны». Это первый чешский игрок в истории клуба
«Вулверхэмптон» арендовал защитника «Жироны» Ладислава Крейчи.
26-летний футболист проведет сезон в английском клубе.
Крейчи стал первым чешским игроком в истории «Вулвс».
Фото: wolves.co.uk
В прошлом сезоне Ла Лиги защитник провел 28 матчей и забил 2 гола. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
