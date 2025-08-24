Пеп считает, что другие руководители уволили бы его в прошлом сезоне: «Результаты были очень-очень плохими. У «Ман Сити» есть желание преуспеть»

Пеп Гвардиола считает, что другие руководители уволили бы его в прошлом сезоне.

«Я очень рад вернуться после неудачного сезона. Если бы у меня не было этого председателя совета директоров и этих спортивных директоров, меня бы точно уволили, потому что результаты были очень-очень плохими.

Сейчас у нас шесть-семь приобретений и новый состав. Следующая глава – нынешний сезон, никто не знает, что произойдет. Но, думаю, у нас есть желание добиться успеха», – сказал тренер «Ман Сити ».

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» занял 3-е место в АПЛ, проиграл финал Кубка Англии и завершил сезон без трофеев.