Пеп считает, что другие руководители уволили бы его в прошлом сезоне: «Результаты были очень-очень плохими. У «Ман Сити» есть желание преуспеть»
Пеп Гвардиола считает, что другие руководители уволили бы его в прошлом сезоне.
«Я очень рад вернуться после неудачного сезона. Если бы у меня не было этого председателя совета директоров и этих спортивных директоров, меня бы точно уволили, потому что результаты были очень-очень плохими.
Сейчас у нас шесть-семь приобретений и новый состав. Следующая глава – нынешний сезон, никто не знает, что произойдет. Но, думаю, у нас есть желание добиться успеха», – сказал тренер «Ман Сити».
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» занял 3-е место в АПЛ, проиграл финал Кубка Англии и завершил сезон без трофеев.
Увольнять ли Семака?40128 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Sports
Источник: TNT Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости