Только Франк, Конте и Моуринью обыгрывали «Ман Сити» Пепа в гостях в АПЛ с двумя разными клубами
Только три тренера обыгрывали «Сити» Пепа в гостях в АПЛ с двумя разными клубами.
В субботу «Тоттенхэм» под руководством Томаса Франка победил «горожан» на «Этихаде» со счетом 2:0. Ранее датчанин обыгрывал команду Пепа Гвардиолы на выезде с «Брентфордом».
Еще раньше подобное удалось Антонио Конте (с «Тоттенхэмом» и «Челси») и Жозе Моуринью (с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед»).
Увольнять ли Семака?38279 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости