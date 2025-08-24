Только Франк, Конте и Моуринью обыгрывали «Ман Сити» Пепа в гостях в АПЛ с двумя разными клубами

Только три тренера обыгрывали «Сити» Пепа в гостях в АПЛ с двумя разными клубами.

В субботу «Тоттенхэм » под руководством Томаса Франка победил «горожан» на «Этихаде » со счетом 2:0. Ранее датчанин обыгрывал команду Пепа Гвардиолы на выезде с «Брентфордом ».

Еще раньше подобное удалось Антонио Конте (с «Тоттенхэмом» и «Челси») и Жозе Моуринью (с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед»).