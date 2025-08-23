Станкович об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь. Точка. Давайте говорить о футболе, а не о чем-то не футбольном»
Деян Станкович объяснил отсутствие на пресс-конференции после игры с «Зенитом».
– Во-первых, хотелось бы уточнить, почему вы отсутствовали на пресс-конференции после игры с «Зенитом»?
– Причиной было то, что мне нужно было увидеть жену и дочь. Точка. Давайте говорить о футболе, а не о чем-то не футбольном.
Давайте будем спортивными журналистами, а не распространителями слухов, – сказал главный тренер «Спартака» после победы над «Рубином» (2:0).
