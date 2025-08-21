Семак о 9-м месте «Зенита»: «Не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию – работать. Будет игра – очки придут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о неудачном старте сезона.

Петербургский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 6 очков после 5 туров.

– Давит ли на команду место в таблице?

– Сложный вопрос. Думаю, мы должны заниматься своим делом. Будет игра – очки придут.

Конечно, это не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию – работать, трудиться и набирать очки, – сказал Семак .