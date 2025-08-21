Семак о 9-м месте «Зенита»: «Не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию – работать. Будет игра – очки придут»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о неудачном старте сезона.
Петербургский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 6 очков после 5 туров.
– Давит ли на команду место в таблице?
– Сложный вопрос. Думаю, мы должны заниматься своим делом. Будет игра – очки придут.
Конечно, это не тот старт, на который мы рассчитывали. Единственный путь исправлять ситуацию – работать, трудиться и набирать очки, – сказал Семак.
Увольнять ли Семака?19587 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
