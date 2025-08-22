Серхио Агуэро: «Я не вижу себя тренером. Нужна большая подготовка, и это очень ответственная работа. Доволен своими проектами, их много»

Серхио Агуэро заявил, что не видит себя в роли тренера.

«Я уже говорил – я просто не вижу себя тренером. Нужна довольно большая подготовка, и это очень ответственная работа.

Возможно, когда-нибудь в будущем я смогу помогать [«Ман Сити »] в другой роли, например, в менеджменте.

Посмотрим, но пока я доволен своими текущими проектами. И их много! Я очень рад ими управлять, у меня много работы», – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити», «Атлетико », «Барселоны» и сборной Аргентины Агуэро.

Серхио , завершивший карьеру в 2021 году, занимается бизнесом и развивает проекты в медиа, он также выполняет функции посла «горожан».