Серхио Агуэро: «Я не вижу себя тренером. Нужна большая подготовка, и это очень ответственная работа. Доволен своими проектами, их много»
Серхио Агуэро заявил, что не видит себя в роли тренера.
«Я уже говорил – я просто не вижу себя тренером. Нужна довольно большая подготовка, и это очень ответственная работа.
Возможно, когда-нибудь в будущем я смогу помогать [«Ман Сити»] в другой роли, например, в менеджменте.
Посмотрим, но пока я доволен своими текущими проектами. И их много! Я очень рад ими управлять, у меня много работы», – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити», «Атлетико», «Барселоны» и сборной Аргентины Агуэро.
Серхио, завершивший карьеру в 2021 году, занимается бизнесом и развивает проекты в медиа, он также выполняет функции посла «горожан».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: City Xtra
