Агуэро поставил $5 тысяч на 4+ гола в финале КЧМ «ПСЖ» – «Челси»
Серхио Агуэро сделал крупную ставку на финал клубного ЧМ между «ПСЖ» и «Челси».
Экс-форвард сборной Аргентины поставил почти 5 тысяч долларов на криптоплатформе Stake на тотал больше 3,75 голов в матче. Потенциальный выигрыш может составить более 13 тысяч.
Изображение: соцсети Серхио Агуэро.
Финал клубного ЧМ пройдет 13 июля. Начало – в 22:00 мск.
Агуэро обещал отрезать себе яйца, если «Мадрид» победит «Сити». Комменты под его постами – чистое сумасшествие 😂
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
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