Невилл считает, что «МЮ» войдет в топ-3 в АПЛ: «Если играть так, как с «Арсеналом», то можно выиграть много матчей»

Гари Невилл назвал фаворитов сезона АПЛ.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что в топ-3 сезона войдут «Манчестер Сити », «Ливерпуль » и «Манчестер Юнайтед ».

«Я уже восемь лет работаю экспертом и включаю «Манчестер Юнайтед» в первую четверку в каждом сезоне!

Я оценил игру манкунианцев против «Арсенала» как очень хорошую.

Думаю, что «Манчестер Юнайтед» удивит с учетом того, что клуб, думаю, приобретет вратаря, с такими игроками в атаке и без Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Если играть так, как с «Арсеналом», то можно выиграть много матчей.

И я не уверен, что «Челси » будет легко, учитывая клубный чемпионат мира, еврокубки и все связанными с этим требования», – сказал Гари Невилл .