Невилл считает, что «МЮ» войдет в топ-3 в АПЛ: «Если играть так, как с «Арсеналом», то можно выиграть много матчей»
Гари Невилл назвал фаворитов сезона АПЛ.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» считает, что в топ-3 сезона войдут «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
«Я уже восемь лет работаю экспертом и включаю «Манчестер Юнайтед» в первую четверку в каждом сезоне!
Я оценил игру манкунианцев против «Арсенала» как очень хорошую.
Думаю, что «Манчестер Юнайтед» удивит с учетом того, что клуб, думаю, приобретет вратаря, с такими игроками в атаке и без Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Если играть так, как с «Арсеналом», то можно выиграть много матчей.
И я не уверен, что «Челси» будет легко, учитывая клубный чемпионат мира, еврокубки и все связанными с этим требования», – сказал Гари Невилл.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
