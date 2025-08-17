  • Спортс
  Маскерано о голе и ассисте Месси после травмы: «Выдающийся игрок. При этом он не на сто процентов чувствовал себя комфортно»
Маскерано о голе и ассисте Месси после травмы: «Выдающийся игрок. При этом он не на сто процентов чувствовал себя комфортно»

Хавьер Маскерано оценил игру Лионеля Месси в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1).

Форвард «Интер Майами» вышел на замену на 46-й минуте, на 84-й забил победный гол, а на 89-й – ассистировал Луису Суаресу.

«Он выдающийся игрок. При этом я видел, что он не на сто процентов чувствовал себя комфортно. Но с каждой минутой все больше было заметно, что он разошелся не на шутку. Посмотрим, как это повлияет на него в плане усталости. Его травма оказалась весьма незначительной, и он провел три хороших тренировки.

Важно, что он доиграл до конца. Я видел, как он прибавлял по ходу матча, но посмотрим на его самочувствие завтра. Будем следить изо дня в день», – сказал тренер «Интер Майами».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
