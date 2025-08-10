У «Краснодара» 3 победы и поражение в 4 турах РПЛ. Пропустили лишь два гола
«Краснодар» одержал 3 победы в 4 турах Мир РПЛ.
Сегодня команда тренера Мурада Мусаева обыграла «Оренбург» (1:0).
Единственное поражение на старте сезона в РПЛ – от «Локомотива» (1:2). Стоит отметить, что за 4 матча «Краснодар» пропустил лишь два гола.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31242 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости