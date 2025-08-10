У «Краснодара» 3 победы и поражение в 4 турах РПЛ. Пропустили лишь два гола

«Краснодар» одержал 3 победы в 4 турах Мир РПЛ.

Сегодня команда тренера Мурада Мусаева обыграла «Оренбург » (1:0).

Единственное поражение на старте сезона в РПЛ – от «Локомотива» (1:2). Стоит отметить, что за 4 матча «Краснодар » пропустил лишь два гола.