Андреев об ужесточении лимита РПЛ: «Агенты – ребята не глупые, будут реагировать. Трансферная цена вырастет, зарплата вырастут, уровень упадет»

Дмитрий Андреев оценил возможность сокращения лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее стало известно , что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ , по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.

– Понять для чего это делается – сложно. В АПЛ нет лимита, но это лучшая лига, высокий уровень. Посмотрим.

– Как думаете, упадет ли уровень чемпионата?

– Скорее всего, при таком лимите будет наигрываться больше наших пацанов, но уровень турнира упадет. Во многих командах разницу делают легионеры. Наверное, это как-то отразится на уровне чемпионата.

– Взлетят ли цены на российских игроков после ужесточения?

– Здесь уже десятилетиями сложилась определенная система. Существуют агенты, они все – ребята не глупые. Они будут реагировать на эту ситуацию.

Естественно, и трансферная цена вырастет, и зарплата вырастут, а уровень упадет, – сказал бывший спортивный директор «Оренбурга » Дмитрий Андреев .