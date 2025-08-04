  • Спортс
  • Шикунов о «Спартаке»: «Потеряли уже 5 очков – это не чемпионский график. Что-то недоработали, продолжается то, что было весной»
19

Шикунов о «Спартаке»: «Потеряли уже 5 очков – это не чемпионский график. Что-то недоработали, продолжается то, что было весной»

Александр Шикунов негативно оценил старт «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Пока от «Спартака» ничего хорошего не видим на старте чемпионата. Была тяжелая игра с «Динамо» Махачкала, убойный матч с «Балтикой», а потом с «Акроном» вышли никакие. Когда поменяли фланги, стало веселее. Но, опять же, выступали в меньшинстве. По игре ничья – самый справедливый результат.

Но для «Спартака» это ужасно! Потеряли уже пять очков. Это не чемпионский график.

Нет понимания, почему совершают такие грубые ошибки. Что-то недоработали. Это было весной, а сейчас продолжается. Ничего хорошего мы не видим», – сказал бывший спортивный директор «Спартака» Шикунов.

В первых трех турах Мир РПЛ красно-белые обыграли «Динамо» Махачкала (1:0), уступили «Балтике» (0:3) и сыграли вничью с «Акроном» (1:1). В Фонбет Кубке России команда победила «Ростов» (2:0).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
