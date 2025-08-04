Булыкин о 2 голах «Спартака» в 3 турах: «Можно пошутить, что нужно еще пару-тройку игроков за 30 млн евро. Команда уже укомплектована для борьбы за чемпионство»

Дмитрий Булыкин оценил низкую результативность «Спартака» на старте сезона РПЛ.

Красно-белые забили лишь два гола в первых 3 турах, повторив клубный антирекорд.

«Конечно, можно пошутить, что «Спартаку » нужно еще пару-тройку новых футболистов за 30 млн евро и тогда получится дать результат, но я думаю, что команда уже сейчас укомплектована для борьбы за чемпионство.

Да и в прошлом сезоне могли биться за титул, просто Станкович не понял, что такое зимнее межсезонье в РПЛ . И команда весну полностью провалила», — сказал бывший форвард сборной России.