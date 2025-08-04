Валерий Кечинов: «В наше время в «Спартаке» почти каждый футболист был харизматичным – сейчас не хватает лидера, вожака. Не видим, как работает Станкович»

Валерий Кечинов считает, что в «Спартаке» не хватает лидеров.

Команда тренера Деяна Станковича набрала 4 очков в 3 матчах сезона Мир РПЛ.

«Мне кажется, что сейчас «Спартаку» не хватает лидера, вожака, который бы своим примером, своей игрой все показывал, где-то подбодрил, покричал, чтобы вытащить матч.

Без сомнения, есть хорошие футболисты, например, Эсекиэль Барко или Манфред Угальде . Но нет такого харизматичного человека, который бы потянул за собой команду в сложных моментах.

В наше время в «Спартаке » почти каждый футболист был харизматичным, от каждого исходило это. Были люди, которые своим примером могли взбодрить остальных.

Ведь можно вспомнить, что бывали матчи, которые складывались не очень, но мы это все преодолевали за счет индивидуальных качеств отдельных футболистов, переламывали ход игры и становились чемпионами. Без таких вожаков сложно выигрывать первенство.

Мы не видим, как работает Деян Станкович . Поэтому какие могут быть пожелания?

Возможно, он хочет, пытается донести до футболистов, но они не могут выполнить установки пока что. Поэтому сложно говорить о его работе, нужно быть внутри команды», – сказал бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов .