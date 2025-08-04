  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валерий Кечинов: «В наше время в «Спартаке» почти каждый футболист был харизматичным – сейчас не хватает лидера, вожака. Не видим, как работает Станкович»
9

Валерий Кечинов: «В наше время в «Спартаке» почти каждый футболист был харизматичным – сейчас не хватает лидера, вожака. Не видим, как работает Станкович»

Валерий Кечинов считает, что в «Спартаке» не хватает лидеров.

Команда тренера Деяна Станковича набрала 4 очков в 3 матчах сезона Мир РПЛ.

«Мне кажется, что сейчас «Спартаку» не хватает лидера, вожака, который бы своим примером, своей игрой все показывал, где-то подбодрил, покричал, чтобы вытащить матч.

Без сомнения, есть хорошие футболисты, например, Эсекиэль Барко или Манфред Угальде. Но нет такого харизматичного человека, который бы потянул за собой команду в сложных моментах.

В наше время в «Спартаке» почти каждый футболист был харизматичным, от каждого исходило это. Были люди, которые своим примером могли взбодрить остальных.

Ведь можно вспомнить, что бывали матчи, которые складывались не очень, но мы это все преодолевали за счет индивидуальных качеств отдельных футболистов, переламывали ход игры и становились чемпионами. Без таких вожаков сложно выигрывать первенство.

Мы не видим, как работает Деян Станкович. Поэтому какие могут быть пожелания?

Возможно, он хочет, пытается донести до футболистов, но они не могут выполнить установки пока что. Поэтому сложно говорить о его работе, нужно быть внутри команды», – сказал бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoВалерий Кечинов
logoСпартак
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
logoЭсекиэль Барко
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
19 минут назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
741 минуту назад
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
1147 минут назад
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
5153 минуты назад
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
28сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
37сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
68сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
15сегодня, 16:39
Иньиго может покинуть «Барсу» в ближайшее время. Защитник интересен «Аль-Насру» (Фабрицио Романо)
42сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму», «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве»
412 минут назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с дискриминацией.
116 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
718 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1024 минуты назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
125 минут назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14
«Бенфика» хотела арендовать Антони, «МЮ» предпочитает продажу вингера. Бразилец хочет вернуться в «Бетис», но клуб считает его слишком дорогим (Goal)
5сегодня, 16:59
Матч «Пари НН» – «Ростов» в Кубке пройдет в Саранске. Игру перенесли из Екатеринбурга
13сегодня, 16:15
ЦСКА и «Краснодар» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команд в матчах 3-го тура РПЛ
19сегодня, 15:30