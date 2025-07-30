Губернатор Самарской области: «Необходимо запретить госфинансирование свыше 50% бюджета командам высших достижений – как в хоккее. Это наше видение»
Губернатор Самарской области предложил ограничить госфинансирование в футболе.
– Была информация о том, что в российском футболе может появиться потолок государственного финансирования. Перспективная ли это история? И каким этот потолок видите вы?
– Знаю много вариантов развития событий. В прошлом году – после инициации всех обсуждений вокруг судей – в РФС и министерстве спорта начались обсуждения, как перейти к более справедливой системе. Опций много.
В моем представлении необходимо запретить командам высших достижений иметь государственное финансирование свыше 50 процентов бюджета. Как в хоккее.
Это наше видение, но мы полностью доверяем спортивному руководству страны, – сказал Вячеслав Федорищев.
Зенит
Будет ничья
ЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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