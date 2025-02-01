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Семак о продаже игроков «Зенита»: «От Артура ждали большего. Клаудиньо изъявил желание уйти, нашли решение, которое устраивает его и клуб»

Сергей Семак прокомментировал уход из «Зенита» нескольких футболистов.

«Клаудиньо изъявил желание уйти. Нашли решение, которое устраивает игрока и клуб. Сейчас на эту позицию ищем другого футболиста.

От Артура, конечно, ждали большего. Не совсем получилось у него, хотя свою лепту в результаты команды он тоже вложил. Мы благодарны ему», – сказал главный тренер «Зенита».

Прощальное письмо Клаудиньо Спортсу’‘

Артур – пример бессистемности современного «Зенита». Минимум пользы за 15 млн евро

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoСергей Семак
logoЗенит
logoАртур Гимараэс
logoКлаудиньо
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
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