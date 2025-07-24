«Зенит» сейчас популярнее «Спартака». Чтобы быть популярным, надо выигрывать трофеи – москвичи этим пока похвастаться не могут». Погребняк о клубах

Павел Погребняк заявил, что «Спартак» не может считаться самым популярным клубом.

«Чтобы быть популярным и возглавлять рейтинги в медиапространстве, необходимо доказывать свою состоятельность, выигрывая трофеи. К сожалению, «Спартак » этим пока похвастаться не может.

Поэтому для меня все очевидно: на данный момент «Зенит » популярнее», – сказал бывший нападающий обоих клубов.