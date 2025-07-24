«Зенит» сейчас популярнее «Спартака». Чтобы быть популярным, надо выигрывать трофеи – москвичи этим пока похвастаться не могут». Погребняк о клубах
Павел Погребняк заявил, что «Спартак» не может считаться самым популярным клубом.
«Чтобы быть популярным и возглавлять рейтинги в медиапространстве, необходимо доказывать свою состоятельность, выигрывая трофеи. К сожалению, «Спартак» этим пока похвастаться не может.
Поэтому для меня все очевидно: на данный момент «Зенит» популярнее», – сказал бывший нападающий обоих клубов.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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