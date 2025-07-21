«Краснодар» и «Локомотив» лидируют в Мир РПЛ после 1-го тура. «Рубин» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Спартак» – 5-й

«Локомотив» и «Краснодар» лидируют в Мир РПЛ после первого тура.

Обе команды начали сезон с побед со счетом 3:0 и занимают два первых места в турнирной таблице. По 3 очка также набрали «Рубин » (победа со счетом 2:0), «Зенит » (2:1) и «Спартак » (1:0). Они идут в первой пятерке.

«Крылья Советов », «Балтика », «Акрон», «Динамо», «Оренбург» и ЦСКА занимают места с 6-го по 11-е – на их счету по 1 баллу.

Следом за ними идут «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Ахмат», «Сочи» и «Пари НН», которые начали сезон с поражений.