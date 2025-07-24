Радимов не считает «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» претендентами на топ-3 в РПЛ: «Зенит» – априори фаворит, «Краснодар» – тоже»
Владислав Радимов назвал претендентов на призовые места в РПЛ.
«Если ЦСКА провернет свои трансферы, и команду усилят Садулаев и Пиняев, как об этом сейчас говорят, то будет одним из основных претендентов на чемпионство.
Если не усилятся – будет сложнее. Конечно, «Зенит» – априори претендент и фаворит, «Краснодар» – тоже априори.
«Спартак» я пока после этой тройки вижу замыкающим. Как и «Динамо» и «Локомотив» пока тоже вне тройки», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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