Радимов не считает «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» претендентами на топ-3 в РПЛ: «Зенит» – априори фаворит, «Краснодар» – тоже»

Владислав Радимов назвал претендентов на призовые места в РПЛ.

«Если ЦСКА провернет свои трансферы, и команду усилят Садулаев и Пиняев, как об этом сейчас говорят, то будет одним из основных претендентов на чемпионство.

Если не усилятся – будет сложнее. Конечно, «Зенит» – априори претендент и фаворит, «Краснодар» – тоже априори.

«Спартак» я пока после этой тройки вижу замыкающим. Как и «Динамо» и «Локомотив» пока тоже вне тройки», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.