«Ливерпуль», вероятно, купит Родриго, если продаст Диаса (L’Equipe)
Родриго может стать заменой Луису Диасу.
Ранее сообщалось, что колумбийца хочет купить «Бавария».
По информации L’Equipe, если вингер действительно покинет «Ливерпуль», то на его место мерсисайдцы, вероятно, купят у «Реала» Родриго.
Утверждалось, что «Мадрид» готов продать Родриго за 100+ млн евро. Игрок также интересен «Арсеналу».
В Ла Лиге в сезоне-2024/25 бразилец провел 30 игр и забил 6 голов. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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