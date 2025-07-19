«Реал» готов продать Родриго за 100+ млн евро. Игроком интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал»

Родриго может покинуть «Реал».

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Фабрицио Романо, мадридский клуб рассмотреть вариант с продажей 24-летнего бразильца за 100+ млн евро.

В настоящее время «Реал » и Родриго ведут переговоры. Интерес к футболисту проявляют «Арсенал » и «Ливерпуль ».