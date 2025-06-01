Хайкин о получении норвежского паспорта: «Это случится скоро, надеюсь. Я очень уважаю и люблю Норвегию, усердно работаю, чтобы овладеть языком»

Никита Хайкин заявил, что хочет скорее получить норвежское гражданство.

Российский вратарь выступает за «Буде-Глимт». 29-летний футболист ни разу не играл за взрослую сборную России.

– У меня особая связь с Буде, я многого здесь добился. Я очень уважаю и люблю Норвегию.

– Насколько вы сейчас близки к тому, чтобы стать норвежцем?

– Надеюсь, это случится скоро. Я ожидаю новостей в ближайшее время, и желательно как можно скорее. Я усердно работаю над тем, чтобы овладеть языком и говорить по-норвежски. Это моя цель. В то же время мне нужно иметь необходимые документы.

– Речь идет о неделях?

– Мне нужно сдать несколько тестов, почти как экзамен. Это процесс, которому я должен следовать, я должен все это выполнить.

Это может занять некоторое время. Это не делается за день или два, – сказал голкипер «Буде-Глимт».

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