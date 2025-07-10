Хевен о неучастии «МЮ» в еврокубках: «Это поможет занять максимально высокое место в АПЛ. Играя раз в неделю, мы будем полностью готовы к каждому матчу»
Эйден Хевен считает, что неучастие в еврокубках поможет «Ман Юнайтед» в АПЛ.
Минувший сезон манкунианцы закончили на 15-м месте в чемпионате Англии. Кроме того, «МЮ» уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы.
«Конечно, мы знаем, что прошлый сезон был не самым лучшим.
Поскольку мы будем играть один матч в неделю, есть большой перерыв, и мы все будем полностью готовы к каждой игре.
Думаю, это поможет нам занять максимально высокое место в Премьер-лиге», – заявил защитник «Манчестер Юнайтед».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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