Хевен о неучастии «МЮ» в еврокубках: «Это поможет занять максимально высокое место в АПЛ. Играя раз в неделю, мы будем полностью готовы к каждому матчу»

Эйден Хевен считает, что неучастие в еврокубках поможет «Ман Юнайтед» в АПЛ.

Минувший сезон манкунианцы закончили на 15-м месте в чемпионате Англии. Кроме того, «МЮ» уступил «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы .

«Конечно, мы знаем, что прошлый сезон был не самым лучшим.

Поскольку мы будем играть один матч в неделю, есть большой перерыв, и мы все будем полностью готовы к каждой игре.

Думаю, это поможет нам занять максимально высокое место в Премьер-лиге», – заявил защитник «Манчестер Юнайтед ».