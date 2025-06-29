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Роналду об инвестициях в саудовский спорт: «Никогда не буду тренером, но вот участвовать в развитии страны – это да. Я не обычный человек, мыслю не так, как другие игроки»

Криштиану Роналду не планирует работать тренером.

– Вы бы рассмотрели возможность инвестирования в спорт Саудовской Аравии?

– Почему нет? Зависит от многих факторов и появления возможностей.

Но я не обычный человек, если честно. У меня не такой образ мышления, как у других футболистов. Не говорю, что я лучше их, но я мыслю иначе.

Могу прямо сейчас сказать, что никогда не буду тренером. Ну, «никогда» – слишком сильное слово, однако это не входит в мои планы на ближайшие 5, 10, 20 лет. Хотя жизнь всегда полна сюрпризов.

Но вот участвовать в проектах, в развитии страны – это да. Я приехал не только для того, чтобы играть в футбол. Я приехал менять страну и ее культуру. Я часть этого процесса. Я много раз говорил: я португалец, но теперь я часть Саудовской Аравии, – заявил форвард «Аль-Насра».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Аль-Насра»
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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