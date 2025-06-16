Луис Энрике о 4:0 с «Атлетико»: «У «ПСЖ» был очень длинный сезон, но мотивация игроков на высоком уровне. Мы хорошо сыграли, в такую жару трудно прилагать усилия»
Луис Энрике доволен мотивацией «ПСЖ» на КЧМ.
Парижане начали турнир с разгромной победы над «Атлетико» (4:0).
«У нас был очень длинный сезон, но мотивация игроков на высоком уровне. Я видел это и на тренировках, и в матче. Мы довольны игрой.
Движение – это та характеристика, которую мы стремились улучшать с начала моей работы. Подвижность очень важна, но нужно делать все с умом.
Сегодня мы сыграли хорошо, в такую жару трудно прилагать усилия», – сказал главный тренер «ПСЖ».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMC Sport
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