Барриос набрал 13 очков за дубль «Сиэтлу». Полузащитника «Атлетико» выбрали всего 8 игроков

«Атлетико» победил «Сиэтл Саундерс» во 2-м туре группового этапа КЧМ – 3:1.

Пабло Барриос забил на 11-й и 55-й минутах и набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы), Полузащитника «Атлетико » выбрали всего 8 игроков (0,16%).

В последнем туре группы B «Атлетико» сыграет с «Ботафого », а в параллельном матче «ПСЖ » встретится с «Сиэтл Саундерс ». Игры пройдут 23 июня в 22:00 мск.

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