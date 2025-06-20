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Фэнтези
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Барриос набрал 13 очков за дубль «Сиэтлу». Полузащитника «Атлетико» выбрали всего 8 игроков

«Атлетико» победил «Сиэтл Саундерс» во 2-м туре группового этапа КЧМ – 3:1.

Пабло Барриос забил на 11-й и 55-й минутах и набрал 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы), Полузащитника «Атлетико» выбрали всего 8 игроков (0,16%). 

В последнем туре группы B «Атлетико» сыграет с «Ботафого», а в параллельном матче «ПСЖ» встретится с «Сиэтл Саундерс». Игры пройдут 23 июня в 22:00 мск.

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези клубного ЧМ на Спортсе’‘
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