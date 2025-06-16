Бонгонда выбыл на 3 месяца из-за травмы ахилла в матче за сборную ДР Конго
Тео Бонгонда получил травму ахиллова сухожилия в матче за сборную ДР Конго.
Ранее команда ДР Конго обыграла Мали в товарищеском матче со счетом 1:0, встреча прошла во французском Орлеане.
Бонгонда вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 24‑й минуте матча из‑за повреждения.
Пресс-служба «Спартака» сообщает, что вингеру потребуется 3 месяца для восстановления.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ на счету Бонгонды 7 голов и результативная передача в 27 матчах. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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