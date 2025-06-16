Бонгонда выбыл на 3 месяца из-за травмы ахилла в матче за сборную ДР Конго

Тео Бонгонда получил травму ахиллова сухожилия в матче за сборную ДР Конго.

Ранее команда ДР Конго обыграла Мали в товарищеском матче со счетом 1:0, встреча прошла во французском Орлеане.

Бонгонда вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 24‑й минуте матча из‑за повреждения.

Пресс-служба «Спартака » сообщает, что вингеру потребуется 3 месяца для восстановления.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ на счету Бонгонды 7 голов и результативная передача в 27 матчах. Его подробная статистика – здесь .