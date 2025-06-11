«Ливерпуль» хочет 70 млн евро за Нуньеса. Форвард интересен «Атлетико»

«Ливерпуль» хочет получить 70 миллионов евро за Дарвина Нуньеса.

Ранее стало известно, что нападающий покинет клуб в летнее трансферное окно.

Зимой мерсисайдцы не продали уругвайского футболиста «Аль-Насру » за 70 миллионов евро. Англичане отталкиваются от этого предложения при оценке трансферной стоимости Нуньеса, пишет журналист Бен Джейкобс. Еще одним критерием является статистика Дарвина в качестве игрока стартового состава – форвард забил 25 голов и сделал 13 ассистов в 49 матчах, когда выходил на поле с первых минут.

Сам игрок не исключает возможности переезда в Саудовскую Аравию, но хотел бы присоединиться к команде из Испании или Италии. Интерес к нему проявляет «Атлетико ».

Также запрос о возможности трансфера делал «Аль-Хилаль » – но это в большей степени связано с тем, что клуб искал нападающего, которого можно будет задействовать на клубном чемпионате мира. Десятидневное трансферное окно, созданное специально для сделок перед этим турниром, уже закрылось.

В минувшем сезоне АПЛ Нуньес провел 30 игр и забил 5 голов. Его статистика – здесь .