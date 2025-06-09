«Аль-Хилаль» связался с представителями Нуньеса. Форвард «Ливерпуля» согласен на переход
Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации журналиста Санти Ауны, с представителями форварда «Ливерпуля» связался «Аль-Хилаль». Сообщается, что Нуньес готов перейти в клуб из Эр-Рияда, однако официального предложения пока не поступало.
Ранее стало известно, что на подписание уругвайца также претендует «Атлетико».
В завершившемся сезоне АПЛ Нуньес провел 30 матчей, отметившись 5 голами и 2 ассистами. Статистику уругвайца можно найти здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Санти Ауны
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