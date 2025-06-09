«Аль-Хилаль» связался с представителями Нуньеса. Форвард «Ливерпуля» согласен на переход

Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Санти Ауны, с представителями форварда «Ливерпуля » связался «Аль-Хилаль ». Сообщается, что Нуньес готов перейти в клуб из Эр-Рияда, однако официального предложения пока не поступало.

Ранее стало известно, что на подписание уругвайца также претендует «Атлетико».

В завершившемся сезоне АПЛ Нуньес провел 30 матчей, отметившись 5 голами и 2 ассистами. Статистику уругвайца можно найти здесь .