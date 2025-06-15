Свет выключился во время матча «Динамо Владивосток» – «Динамо-2». Игру прерывали больше чем на час

Матч «Динамо Владивосток» – «Динамо-2» был прерван по техническим причинам.

Встреча в 18-м туре «Серебра» LEON Второй лиги А закончилась со счетом 1:1. На 68-й минуте игру остановили из-за того, что отключилось освещение на некоторых из специальных мачт.

Футболисты ожидали решения ситуации прямо на поле, судья возобновил матч больше чем через час.

По итогам весеннего этапа «Серебра» Второй лиги А «Динамо-2» финишировало четвертым, владивостокское «Динамо» заняло шестое место.