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«Рома» выставила Довбика на трансфер. Гасперини не рассчитывает на форварда (Calcio in Pillole)

«Рома» выставила форварда Артема Довбика на трансфер.

Новый тренер римлян Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на 27-летнего украинского нападающего, как сообщает Calcio in Pillole.

Утверждается, что тренер хочет от игроков линии атаки большей мобильности и активности в прессинге. 

В минувшем сезоне Довбик стал лучшим снайпером «Ромы» в Серии А, забив 12 мячей в 32 играх в чемпионате. 

До перехода в римский клуб в прошлом году он выступал за испанскую «Жирону», в составе которой забил 24 гола в 36 играх в Ла Лиге в сезоне-2023/24. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Calcio in Pillole
logoсерия А Италия
logoАртем Довбик
возможные трансферы
logoРома
logoДжан Пьеро Гасперини
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