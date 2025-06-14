«Рома» выставила Довбика на трансфер. Гасперини не рассчитывает на форварда (Calcio in Pillole)

«Рома» выставила форварда Артема Довбика на трансфер.

Новый тренер римлян Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на 27-летнего украинского нападающего, как сообщает Calcio in Pillole.

Утверждается, что тренер хочет от игроков линии атаки большей мобильности и активности в прессинге.

В минувшем сезоне Довбик стал лучшим снайпером «Ромы» в Серии А, забив 12 мячей в 32 играх в чемпионате.

До перехода в римский клуб в прошлом году он выступал за испанскую «Жирону», в составе которой забил 24 гола в 36 играх в Ла Лиге в сезоне-2023/24.