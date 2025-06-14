«Рома» выставила Довбика на трансфер. Гасперини не рассчитывает на форварда (Calcio in Pillole)
«Рома» выставила форварда Артема Довбика на трансфер.
Новый тренер римлян Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на 27-летнего украинского нападающего, как сообщает Calcio in Pillole.
Утверждается, что тренер хочет от игроков линии атаки большей мобильности и активности в прессинге.
В минувшем сезоне Довбик стал лучшим снайпером «Ромы» в Серии А, забив 12 мячей в 32 играх в чемпионате.
До перехода в римский клуб в прошлом году он выступал за испанскую «Жирону», в составе которой забил 24 гола в 36 играх в Ла Лиге в сезоне-2023/24.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Calcio in Pillole
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