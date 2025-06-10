Оуэн о «Золотом мяче» в 2001-м: «Улье позвонил и сказал: «Ты выиграл», я ответил: «Что это за награда, тренер?». Даже не знал, что за приз, наша пресса не писала в нем»

Майкл Оуэн заявил, что не осознавал масштаб награды «Золотой мяч».

Оуэн стал обладателем приза в 2001 году.

«Когда Жерар Улье (тренер «Ливерпуля» с 1998 по 2004 годы – Спортс’‘) позвонил мне и сказал: «Ты выиграл «Золотой мяч», я ответил: «Что это за награда, тренер?» Я даже не знал, что это за приз. Никогда не знал и никогда не слышал о нем. В те времена о ней не писала наша пресса.

Когда я играл за «Реал Мадрид », это как орден Британской империи – он везде за тобой следует. Всякий раз, когда упоминают твое имя, говорят: «Обладатель «Золотого мяча».

За границей это очень важная награда, и только в последние пять-десять лет об этом начали понимать и у нас [в Англии]. В других странах, за рубежом, это гораздо большее событие. Я быстро понял, насколько это престижно», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля » в интервью talkSPORT.