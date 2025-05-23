«Монако» интересен Фати. Вингер «Барсы» сыграл 298 минут в сезоне

Ансу Фати может перейти в «Монако».

По информации Mundo Deportivo, монегаски уже предприняли некоторые шаги по подписанию 22-летнего вингера «Барселоны».

В этом сезоне Фати сыграл лишь 298 минут в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

Контракт форварда с каталонским клубом действует до 2027 года.