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«Монако» интересен Фати. Вингер «Барсы» сыграл 298 минут в сезоне

Ансу Фати может перейти в «Монако».

По информации Mundo Deportivo, монегаски уже предприняли некоторые шаги по подписанию 22-летнего вингера «Барселоны».

В этом сезоне Фати сыграл лишь 298 минут в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

Контракт форварда с каталонским клубом действует до 2027 года. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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