Матч окончен
«Крус Асуль» в 7-й раз выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ, разгромив «Ванкувер» – 5:0. «Интер» Месси вылетел в полуфинале
«Крус Асуль» стал обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
В финале турнира мексиканский клуб разгромил «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 5:0.
«Крус Асуль» стал обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ в 7-й раз и является самым титулованным клубом в истории турнира.
«Интер Майами», в составе которого выступает Лионель Месси, вылетел из турнира на стадии полуфинала, уступив «Ванкуверу» по сумме двух матчей (1:5).
2 июня 01:00, Олимпико Университарио
Завершен
5 - 0
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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