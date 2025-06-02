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«Крус Асуль» в 7-й раз выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ, разгромив «Ванкувер» – 5:0. «Интер» Месси вылетел в полуфинале

«Крус Асуль» стал обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В финале турнира мексиканский клуб разгромил «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 5:0.

«Крус Асуль» стал обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ в 7-й раз и является самым титулованным клубом в истории турнира.

«Интер Майами», в составе которого выступает Лионель Месси, вылетел из турнира на стадии полуфинала, уступив «Ванкуверу» по сумме двух матчей (1:5).

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Финал
2 июня 01:00, Олимпико Университарио
Крус Асуль
Завершен
5 - 0
Ванкувер Уайткэпс
Матч окончен
Родригес   Гутьеррес
86’
86’
Веселинович   Утвик
80’
Ngando Mbende   Риос
Фаравелли   Ромеро
77’
Сепульведа   Amaury Morales Rosas
77’
Богуш   Якумакис
67’
Риверо   Ороско
67’
65’
Веселинович
63’
Вите   Присо-Мбонге
  Сепульведа
50’
46’
Нелсон   Сабби
46’
Édier Ocampo Vidal   Лаборда
2тайм
Перерыв
  Богуш
45’
  Сепульведа
37’
  Фаравелли
28’
  Риверо
8’
Крус Асуль
Мьер, Ротонди, Пиови, Дитта, Санчес, Фаравелли, Лира, Родригес, Богуш, Сепульведа, Риверо, Гудиньо, Ochoa, Варгас, Campos Chagoya, Ороско, Гарсия, Гутьеррес, Cristian Ramón Jiménez Ducloux, Amaury Morales Rosas, Фернандес, Якумакис, Ромеро
Запасные: Amaury Morales Rosas, Фернандес, Ochoa, Варгас, Campos Chagoya, Ромеро, Гудиньо, Ороско, Cristian Ramón Jiménez Ducloux, Якумакис, Гарсия, Гутьеррес
1тайм
Ванкувер Уайткэпс:
Такаока, Адекугбе, Блэкмон, Веселинович, Édier Ocampo Vidal, Ngando Mbende, Кубас, Вите, Ахмед, Нелсон, Уайт, Boehmer, Сендехас, Giuseppe Bovalina, Halbouni, Tate Johnson, Лаборда, Утвик, Крейлах, Присо-Мбонге, Jeevan Singh Badwal, Риос, Сабби
Запасные: Amaury Morales Rosas, Фернандес, Ochoa, Варгас, Campos Chagoya, Ромеро, Гудиньо, Ороско, Cristian Ramón Jiménez Ducloux, Якумакис, Гарсия, Гутьеррес
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoКубок чемпионов КОНКАКАФ
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logoВанкувер Уайткэпс
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