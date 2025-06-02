«Крус Асуль» в 7-й раз выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ, разгромив «Ванкувер» – 5:0. «Интер» Месси вылетел в полуфинале

«Крус Асуль» стал обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В финале турнира мексиканский клуб разгромил «Ванкувер Уайткэпс » со счетом 5:0.

«Крус Асуль » стал обладателем Кубка чемпионов КОНКАКАФ в 7-й раз и является самым титулованным клубом в истории турнира.

«Интер Майами », в составе которого выступает Лионель Месси, вылетел из турнира на стадии полуфинала, уступив «Ванкуверу» по сумме двух матчей (1:5).