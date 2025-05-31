На сбой в работе Okko во время финала ЛЧ пожаловались зрители

Пользователи жаловались на сбой в работе Okko во время финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ » играет с «Интером » в решающем матче турнира (2:0, первый тайм). В начале матча многие пользователи Okko жаловались на сбои в работе трансляции. Стриминговый сервис является официальным вещателем Лиги чемпионов в России. Скриншоты: vk.com/okkosport Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.