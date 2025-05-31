На сбой в работе Okko во время финала ЛЧ пожаловались зрители
Пользователи жаловались на сбой в работе Okko во время финала Лиги чемпионов.
«ПСЖ» играет с «Интером» в решающем матче турнира (2:0, первый тайм).
В начале матча многие пользователи Okko жаловались на сбои в работе трансляции. Стриминговый сервис является официальным вещателем Лиги чемпионов в России.
Скриншоты: vk.com/okkosport
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: группа «Okko Спорт» во ВКонтакте
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