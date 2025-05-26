Де Лаурентис о повышении доходов «Наполи»: «Думаю о стадионе с вместимостью 70 тысяч зрителей и 120 вип-ложами»

Аурелио Де Лаурентис рассказал, как повысить доходы «Наполи».

«Если бы я хотел стабильно конкурировать с топ-клубами севера [Европы], то мне нужно было бы стремиться к их выручке. Я думаю о стадионе с вместимостью 70 тысяч зрителей и 120 вип-ложами (нынешняя арена клуба вмещает 54 726 человек – Спортс”).

Будут конкретные [финансовые] вливания, но не думаю, что они помогут генерировать доходы, сопоставимые с теми, что имеют «Милан» и «Интер» на международном уровне», – сказал президент «Наполи» в интервью Il Mattino.

🏆 «Наполи» выиграл Серию А в 4-й раз в истории. Это 2-й титул за 3 года