«Арсенал» хотел арендовать Бителло у «Динамо» год назад с выкупом за 12 млн евро. Агент хавбека сказал, что москвичам интересен трансфер «здесь и сейчас» (Legalbet)

«Арсенал» хотел подписать полузащитника «Динамо» Бителло.

По информации Legalbet, лондонский клуб прошлым летом узнавал через агента бразильца о возможности перехода. «Арсенал » хотел арендовать Бителло на год и потом выкупить его за 12 миллионов евро.

«Канониры» официально не обращались к бело-голубым, а общались лишь с представителем хавбека, который заявил англичанам, что «Динамо » интересен трансфер «здесь и сейчас».

Бителло в нынешнем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 14 ассистов. Его подробная статистика – здесь .

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