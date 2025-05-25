«Арсенал» хотел арендовать Бителло у «Динамо» год назад с выкупом за 12 млн евро. Агент хавбека сказал, что москвичам интересен трансфер «здесь и сейчас» (Legalbet)
«Арсенал» хотел подписать полузащитника «Динамо» Бителло.
По информации Legalbet, лондонский клуб прошлым летом узнавал через агента бразильца о возможности перехода. «Арсенал» хотел арендовать Бителло на год и потом выкупить его за 12 миллионов евро.
«Канониры» официально не обращались к бело-голубым, а общались лишь с представителем хавбека, который заявил англичанам, что «Динамо» интересен трансфер «здесь и сейчас».
Бителло в нынешнем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 14 ассистов. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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